Министр нефти Ирана: Тегеран готов вести переговоры с американскими нефтяными компаниями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил о готовности Тегерана вести переговоры о сотрудничестве в проектах по разработке месторождений со всеми нефтяными компаниями, в том числе американскими. Об этом во вторник сообщает иранское агентство Shana.

"У нас нет ограничений в отношении сотрудничества и ведения переговоров с американскими компаниями касательно разработки наших нефтяных и газовых месторождений. Мы бы могли приступить к переговорам прямо завтра, если бы они этого хотели", - приводит агентство слова Зангане, который подчеркнул, что сотрудничать с Ираном в сфере нефтяной промышленности американским компаниям запрещают власти США.

Как отмечает агентство Associated Press, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские компании за их участие в энергетических проектах Ирана.

13 октября лидер США изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Соединенные Штаты, согласно ей, будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.