Астраханская и Волгоградская области реализуют проект по выращиванию и переработке хлопка

АСТРАХАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Компания "Камышинский Текстиль" (Волгоградская область) в рамках импортозамещения планирует в 2018 году начать выращивание хлопка с последующей его переработкой на собственном предприятии. Проект будет реализоваться в Астраханской и Волгоградской областях, сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании Андрей Шеин.

В России почти весь хлопок - импортный, поэтому развитие хлопкового производства является стратегически важным проектом.

"Ориентировочно 500 га под хлопок будут заложены в Астраханской области, еще примерно столько же - в Волгоградской, - сказал Шеин. - Весь хлопок мы сейчас закупаем в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. В год нам требуется 20 тыс. тонн. Но сейчас за границей с хлопком проблема, с каждым годом его становится все меньше. Поэтому нам нужна своя сырьевая база".

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин подтвердил ТАСС намерения реализовать данный совместный проект и заметил, что необходимые земельные ресурсы в регионе есть. "В следующем году, наверное, выйдем на первые 500 га. Если все будет удачно, тогда в 2019 году под хлопок выделим уже 15 тыс. га. Земля в регионе есть", - сказал Жилкин.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИООБ, Астрахань) Михаил Пучков сказал ТАСС, что климатические условия для выращивания хлопка в области благоприятные. При этом в рамках проекта будут высажены сорта хлопчатника из Средней Азии, а также выведенные волгоградскими и астраханскими учеными. Уже после сбора урожая заказчик определится с более перспективными для своего предприятия сортами.

О выращивании хлопка в регионах

Хлопок для Астраханской области не новая сельскохозяйственная культура. В 1920-1940-х годах в области хлопком были засеяны тысячи гектаров, собирали свыше 100 тонн урожая. В 2013 году в регионе уже озвучивались планы по возрождению хлопководства, тогда культурой было занято порядка 80 га. Но направление так и не получило поддержки и развития, хотя по свойствам сорта хлопка астраханской селекции превосходят среднеазиатские образцы.

В Волгоградской области, по данным регионального комитета промышленности и торговли, в прошлом году хлопчатником было засеяно около 110 гектаров. Также в 2016 году первые 3,5 тонны волгоградского хлопчатника уже были переработаны на предприятии "Камышинский текстиль".

Ранее сообщалось, что компания "Камышинский текстиль" реализует масштабный инвестиционный проект с общим объемом вложений 5 млрд рублей по созданию высокотехнологичного текстильного производства полного цикла - от переработки хлопка до выпуска и реализации готовой продукции (пряжа, ткань, постельное белье). Уже сегодня предприятие является крупнейшим переработчиком хлопковолокна в России.