CNBC: индекс Dow Jones впервые превысил уровень в 23 тыс. пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones в ходе торгов во вторник на Нью-йоркской фондовой бирже впервые в истории превысил показатель в 23 тыс. пунктов. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, в 11:08 по местному времени (18:08 мск) Dow Jones достиг уровня в 23002,2 пункта, что стало историческим максимумом. После этого индекс немного понизился.

С начала открытия торгов во вторник Dow Jones прибавил сразу 43 пункта, что также является рекордом роста в течение одного дня, сообщает CNBC. По его данным, указанный индекс впервые достиг показателя выше 22 тыс. пунктов по завершении торгов 2 августа текущего года.