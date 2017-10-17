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Минфин будет направлять около 160 млрд руб. ежемесячно на покрытие дефицита ПФР

Экономика и бизнес
17 октября, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Эта сумма будет выделяться до конца 2017 года

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин до конца года планирует продолжить направлять средства Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита Пенсионного фонда РФ, сообщил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

Как уточнили затем в пресс-службе Минфина, на эти цели из ФНБ направляться будет около 160 млрд руб. ежемесячно до конца 2017 года. В бюджете на это заложено порядка 662 млрд руб., 164 млрд руб. было направлено в сентябре.

"Действующее законодательство говорит о том, что средства ФНБ мы можем направлять только на закрытие "дырки" в пенсионном фонде - c тем, чтобы в плановом порядке использовать средства ФНБ не просто для покрытия дефицита бюджета, а с тем чтобы эти деньги могли перетекать в плановом порядке для закрытия дефицита Пенсионного фонда. Поэтому было принято решение о том, чтобы постепенно до конца года направлять эти средства, выполняя законодательство", - сказал он.

В сентябре Минфин реализовал 2,39 млрд евро из средств ФНБ за 164,18 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета ПФР, сообщало ранее ведомство.

"Мы будем накапливать средства в Резервный фонд за счет более высоких цен на нефть, но эти средства потом будут консолидированы в ФНБ - в следующем году мы объединим два фонда", - добавил Силуанов. Он также отметил, что в 2018 году из объединенного фонда планируется потратить 1,2 трлн руб. на все цели.

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