Мадуро заявил о готовности Венесуэлы работать с инвесторами из США

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Венесуэла готова получать инвестиции от компаний из США, если это будет выгодно для обеих сторон. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции для национальных и зарубежных СМИ глава Венесуэла Николас Мадуро.

Вашингтон в августе ввел новые экономические санкции в отношении Каракаса на фоне противостояния правительства и оппозиции, обосновав их нарушениями прав человека в стране и коррупцией.

"Если они хотят вести бизнес по принципу "выиграл - выиграл", то пусть приходят, - цитирует Мадуро AVN. - Это наша задача, и я говорю это США, а также Китаю и Индии. С компанией Chevron мы добываем 280 тыс. баррелей нефти в день". Кроме того, по словам президента, было подписано соглашение с американской компанией Horizontal Well Drilling об обслуживании венесуэльских нефтяных скважин.