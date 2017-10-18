Власти Якутии прогнозируют рост ВРП до 1 трлн рублей к 2019 году

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт Якутии в ближайшие два года превысит 1 трлн рублей (по итогам 2017 года ожидается на уровне 900 млн рублей). Это станет возможным благодаря диверсификации производства и деятельности крупных предприятий на территории республики. С таким прогнозом выступил в среду и. о. первого зампреда - министр экономики Якутии Михаил Осипов, передает пресс-служба главы и правительства Якутии.

"В ближайшие два года валовый региональный продукт в Якутии превысит 1 трлн рублей. Это является серьезным макроэкономическим результатом, достигнутым благодаря диверсификации производства. Следствием эффективной политики в этой области стала успешная деятельность на территории республики крупнейших предприятий страны, которые обеспечивают стабильный рост налоговых поступлений в госбюджет Якутии, а также занятость местного населения, в том числе молодых перспективных кадров", - цитирует Осипова пресс-служба главы и правительства Якутии.

По мнению Осипова, на сегодняшний день перед властями республики стоят задачи по формированию новых конкурентоспособных перерабатывающих производств с длительными технологическими цепочками, серьезной добавленной стоимостью, говорится в сообщении.

"Только создав ряд производств на территории республики, мы получим дальнейший рост налоговых поступлений. На этом базируется дальнейшее повышение уровня благосостояния якутян", - отмечает Осипов.

Михаил Осипов 5 октября указом главы региона был назначен исполняющим обязанности первого зампреда - министра экономики республики, сменив на этом посту Алексея Стручкова, назначенного заместителем генерального директора ПАО АК "Якутскэнерго". Рассмотрение кандидатуры Михаила Осипова на новый пост ожидается в ходе предстоящей сессии регионального парламента, которая намечена на 26-27 октября.