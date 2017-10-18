Ямал начал продажу "народных" облигаций на 1 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в среду начал продажу облигаций внутреннего государственного займа для населения на общую сумму 1 млрд рублей. Ценные бумаги можно приобрести в подразделениях "Газпромбанка" и "Запсибкомбанка" на территории всей России, сообщила журналистам замдиректора департамента финансов региона Ольга Медведева.

"18 октября мы начинаем продажи, 18 октября 2022 года мы выкупим все облигации. <…> Продажей ценных бумаг региона займутся "Газпромбанк" и "Запсибкомбанк". У нас была задача, чтобы облигации размещались не только на территории автономного округа, но и в любой точке Российской Федерации", - сказала Медведева.

ЯНАО разместит "народные" облигации на 1 млрд рублей. Номинал одной облигации будет равняться 1 тыс. рублей, приобрести ценные бумаги можно будет максимум на сумму в 10 млн рублей в каждом банке-агенте. Ежеквартально будут начисляться проценты, ставка 9,25% годовых зафиксирована и не подлежит изменению. Забрать средства можно будет в любой момент без потери доходности.

"В бюджете предусмотрены средства на случай досрочного погашения, ежегодно и в этом году, в том числе в случае предъявления облигаций к выкупу. И на последующие годы мы также будем закладывать средства на эти цели", - пояснила Медведева, отвечая на вопрос о гарантиях возврата средств.

По словам вице-президента "Запсикомбанка" Андрея Шевелева, по результатам проведенного опроса интерес к облигациям ЯНАО есть в Москве, Санкт-Петербурге, Кемерове и в Свердловской области. "В то время как ставки на банковском рынке падают (средняя ставка по депозитам 10 крупнейших банков 7,24%), ставка по облигациям Ямала в 9,25% зафиксирована на пять лет, уже интересно. Мы рады предложить своим клиентам новый инструмент и новую возможность инвестирования", - отметил он.

Исполнительный директор по рынкам долгового капитала "Газпромбанка" Алексей Руденко добавил, что участие финансовой организации в размещении облигаций ЯНАО рассчитано на то, что в будущем их покупатели будут более активно вкладывать средства в ценные бумаги. "Мы очень благодарны ЯНАО за то, что он подхватил эстафету Министерства финансов РФ и предложил инструмент, который действенным образом повышает финансовую грамотность населения. По нашим оценкам, примерно около 23 трлн - денежные средства физических лиц, которые находятся на депозитах и "под подушкой". Соответственно, наша общая задача - создавать условия и инфраструктуру, чтобы эти денежные средства попадали в экономику", - подчеркнул он.