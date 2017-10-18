Совет директоров En+ Олега Дерипаски возглавил экс-министр энергетики Великобритании

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совет директоров En+ назначил главой совета директоров компании бывшего министра энергетики Великобритании Лорда Баркера. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"En + Group объявляет о назначении в совет директоров Лорда Баркера, бывшего член парламента Великобритании и государственного министра Великобритании по вопросам энергетики и изменения климата, в качестве независимого неисполнительного директора и председателя совета", -говорится в сообщении.
Таким образом, состав совета директоров увеличился до девяти человек. Как отмечается в сообщении En+, компания намерена расширить состав совета директоров до 13 человек.
En+ объединяет активы Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг "Евросиб-энерго" (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% "Иркутскэнерго" и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена "Союзметаллресурс".