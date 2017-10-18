"Газпром" построил более половины газопровода "Сила Сибири" - около 1095 км

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Газпром" построил 1095 км газопровода в Китай "Сила Сибири", стройка ведется опережающими темпами, говорится в сообщении компании.

"Опережающими темпами идет строительство магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ из Якутии и Иркутской области будет поставляться в регионы Востока России и в Китай. К настоящему времени построено более 1095 км газопровода или 50,7% от общей протяженности его первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска", - отмечается в сообщении.