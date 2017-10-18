Риск ухода с рынка существует у 19 страховых компаний из 236

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В зоне возможного риска с точки зрения финансовой устойчивости находятся 19 страховых компаний из 236 существующих на российском рынке, они могут лишиться лицензии. Об этом на страховой конференции сообщила начальник управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка ЦБ РФ Анна Загорская.

"На четвертый квартал порядка 19 действующих страховых организаций находятся в зоне возможного риска ухода с рынка. В отношении этих компаний действует либо план восстановления платежеспособности, либо предписания. Мы оцениваем как достаточно высокую степень риска, что эти компании не смогут справиться с требованиями, которые накладывает действующее регулирование", - сказала она.

В третьем квартале рынок покинуло шесть страховщиков, сейчас на рынке действует 236 компаний, уточнила Загорская.

Динамика "чистки" страхового рынка замедлилась по сравнению с 2015-2016 годом, отметила она. Это связано в том числе с усложнением диалога регулятора со страховщиками по недобросовестным практикам. "Мы видим усложнение недобросовестных практик, в связи с чем нам стало в некоторых случаях требоваться гораздо больше времени на доказывание недобросовестной практики, на диалог со страховщиком", - сказала Загорская.

С другой стороны, сокращение темпов "чистки" рынка означает, что работа ЦБ по оставлению на рынке только финансово устойчивых организаций, дала свой результат, считает она.