ЦБ с 2018 года будет контролировать передачу рисков от страховщиков к нацперестраховщику

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России с 2018 года в рамках проверок страховщиков будет контролировать, как компании исполняют обязанность по передаче в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК, "дочка" ЦБ РФ) 10% рисков, передаваемых в перестрахование. Об этом сообщила на страховой конференции начальник управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка ЦБ РФ Анна Загорская.
Такая обязанность (обязательная цессия) у страховщиков существует с 1 января 2017 года. Но в текущем году регулятор отслеживает эту норму по отчетности страховщиков и не направляет по ее исполнению отдельных запросов, так как под обязательную цессию не подпадают действующие договоры, заключенные до 1 января 2017, отметила она.
"2017 год мы видим как год индикативного сбора информации, а в 2018 году в связи с повышением уровня обязательности мы рассматриваем вопрос о включении контроля передачи рисков в перестрахование в РНПК в периметр проверки, которую проводят наши коллеги из главной инспекции Банка России", - сказала Загорская.
РНПК создана 2016 году для защиты рисков санкционных клиентов, которые потеряли возможность получить перестраховочную защиту за рубежом.