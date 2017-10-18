Число закупок Москвы у малого бизнеса выросло в восемь раз за последние шесть лет

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Объем закупок столицы у представителей малого предпринимательства за последние шесть лет увеличился в восемь раз. Рост закупок связан с тем, что власти Москвы провели работу по стандартизации электронных закупок, сообщил в среду руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев на пресс-конференции, посвященной электронным закупкам города.

"Объем столичных закупок у представителей малого бизнеса в 2011 году составлял 26,7 млрд рублей. К 2016 году этот показатель достиг 192 млрд рублей и продолжает расти ", - сказал он.

По его мнению, к концу 2017 года объем московских закупок у малых компаний должен вырасти на 11% и составить 215 млрд рублей.

"Более половины закупок Москвы сегодня стандартизировано. Кроме того, предприниматели имеют более широкий доступ к закупкам через городской интернет-ресурс "Портал поставщиков Москвы". Ежегодный объем закупок через него составляет 20 млрд рублей", - подчеркнул глава департамента.

Он также отметил, что дополнительными инструментами для диалога с бизнесом является навигатор по инновационной столице и инвестиционный портал Москвы. С их помощью предприниматели могут сократить время на поиск подходящих закупок.

"Это позволяет им экономить время на поиск информации и иметь равный доступ к ней. Таким образом, увеличивается число участников закупочных процедур", - пояснил Дегтев.