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Поголовье свиней в Крыму из-за АЧС по итогам года сократится на 7,6%

Экономика и бизнес
18 октября, 13:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, октября. /ТАСС

Из-за угрозы возникновения АЧС прекратили заниматься свиноводством шесть предприятий региона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Поголовье свиней в связи со вспышками африканской чумы (АЧС) в Крыму в течение 2017 года снизится на 7,6% - до 10,5 тыс. голов, что скажется на темпах производства мяса. Об этом в среду сообщает Министерство сельского хозяйства республики.

"По прогнозным показателям Министерства сельского хозяйства Республики Крым на 1 января 2018 года по отношению к 1 января 2017 года, по поголовью свиней в республике ожидается снижение на 10,5 тыс. голов, или на 7,6%, что обусловлено возникновением (проявлением) в 2016-2017 годах на территории Республики Крым заболевания африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в связи с угрозой возникновения АЧС в Крыму прекратили заниматься свиноводством шесть предприятий, кроме того, три свинофермы сократили поголовье свиней.

"Сокращение поголовья свиней в республике сказалось на производстве продукции животноводства, в частности мяса. Однако по итогам года Министерство ожидает показатели производства мяса (в живом весе) на уровне 2016 года, что составит 141,3 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Первые вспышки АЧС в Крыму были зафиксированы в январе 2016 года. С конца прошлого года в ряде районов региона были зафиксированы новые случаи заболевания чумой свиней и диких кабанов.

АЧС безопасна для человека, но смертельно опасна для свиней. Единственным способом борьбы с вирусом является полное уничтожение пораженного поголовья.

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