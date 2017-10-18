Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Допуск российского мяса говядины и птицы в Турцию обсудят на межправкомиссии 21 октября

Экономика и бизнес
18 октября, 14:23 UTC+3 СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Министр энергетики РФ Александр Новак подчеркнул, что страны должны снимать торговые барьеры для развития торгово-экономического сотрудничества

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Турция обсуждают допуск российских экспортеров мяса говядины и птицы на турецкий рынок. Этот вопрос также будет поднят в рамках заседания межправкомиссии в Казани 21 октября, сообщил журналистам министр энергетики РФ и сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы с турецкими партнерами этот вопрос обсуждаем, идет работа санитарных служб. Также будем в субботу этот вопрос обсуждать на межправкомиссии", - сказал Новак, отвечая на вопрос, готова ли Турция допустить на свой рынок российских производителей мяса говядины и птицы.

Новак также подчеркнул, что Россия и Турция должны снимать торговые барьеры для развития торгово-экономического сотрудничества.

"Мы считаем, что в целях развития торгово-экономического сотрудничества мы должны снимать торговые барьеры", - сказал министр.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция не возражает против импорта мяса из России, но не хочет считать его условием для снятия ограничений с поставок томатов. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что импорт томатов из Турции, запрещенный в 2016 году, может начаться в конце 2017 года. По его словам, в год будет импортироваться по 50-60 тыс. тонн томатов.

Отношения между Россией и Турцией обострились после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов, затем ограничения были частично сняты. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году по фитосанитарным соображениям ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. Сейчас практически все ограничения сняты, однако остается запрет на ввоз томатов, которые являются основной статьей сельхозэкспорта из Турции.

При этом Турция с 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортеры, поставляющие нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российско-турецкие отношения
Страны
Турция Россия
Персоны
Ткачев, Александр Николаевич Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Суд принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
6
Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама