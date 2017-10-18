Допуск российского мяса говядины и птицы в Турцию обсудят на межправкомиссии 21 октября

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Россия и Турция обсуждают допуск российских экспортеров мяса говядины и птицы на турецкий рынок. Этот вопрос также будет поднят в рамках заседания межправкомиссии в Казани 21 октября, сообщил журналистам министр энергетики РФ и сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы с турецкими партнерами этот вопрос обсуждаем, идет работа санитарных служб. Также будем в субботу этот вопрос обсуждать на межправкомиссии", - сказал Новак, отвечая на вопрос, готова ли Турция допустить на свой рынок российских производителей мяса говядины и птицы.

Новак также подчеркнул, что Россия и Турция должны снимать торговые барьеры для развития торгово-экономического сотрудничества.

"Мы считаем, что в целях развития торгово-экономического сотрудничества мы должны снимать торговые барьеры", - сказал министр.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция не возражает против импорта мяса из России, но не хочет считать его условием для снятия ограничений с поставок томатов. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что импорт томатов из Турции, запрещенный в 2016 году, может начаться в конце 2017 года. По его словам, в год будет импортироваться по 50-60 тыс. тонн томатов.

Отношения между Россией и Турцией обострились после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. С 1 января 2016 года Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов, затем ограничения были частично сняты. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году по фитосанитарным соображениям ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. Сейчас практически все ограничения сняты, однако остается запрет на ввоз томатов, которые являются основной статьей сельхозэкспорта из Турции.

При этом Турция с 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортеры, поставляющие нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры.