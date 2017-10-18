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Алтайский край может побить прошлогодний рекорд по урожаю зерновых

Экономика и бизнес
18 октября, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Качество зерна 2017 года выше прошлогоднего, отметил глава региона Александр Карлин

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Повторение рекордного урожая 2016 года, когда в Алтайском крае было собрано 5 млн 120 тысяч тонн зерна, возможно и в этом году - к 18 октября с 97% полей в регионе собрали 4,9 млн тонн зерна, сообщил в среду губернатор Александр Карлин.

"На утро сегодняшнего дня было убрано 97% площадей зерновых и зернобобовых, в общей сложности надо было убрать 3,7 млн гектаров, а убрано 3,6 млн . Земледельцы уже собрали урожай зерновых 4,9 млн тонн, [тогда как] в прошлом году было собрано 5 млн 120 тысяч тонн. Осталось эти последние проценты убрать и подвести итоги, что у нас в закромах. Крестьяне не называют цифры, пока зерно не собрано и не просушено - опыт подсказывает, что мы повторим или приблизимся к урожаю прошлого года, когда был самый высокий за последние семь лет урожай", - сказал Карлин на пресс-конференции в ТАСС, отметив, что качество зерна 2017 года выше прошлогоднего.

Губернатор также отметил, что ситуация еще по одной важнейшей для Алтая культуре - гречихе - "спокойная и рабочая". По словам главы региона, в крае ею было засеяно 700 тысяч гектаров, что на 170 тысяч больше, чем в прошлом году. "Гречка в этом году отменного качества, всем хватит и по доступной цене", - сказал Карлин, отметив, что для края эта культура очень подходит по почвенным и агроклиматическим условиям.

Также глава региона сообщил, что в крае в этом году развивают и относительно новые культуры. "В последние годы активно выращиваем новые и старые культуры, например чечевицы 65 тысяч гектаров посеяли. Это по запросам столичных дам, которые заботятся о своей фигуре и чечевица в их рационе присутствует... Кроме того мы на востоке страны единственный свеклосеющий регион - 25 тысяч га свеклы в этом году, 85% убрано, урожайность выше, чем средняя по стране более 460 центнеров с гектара", - пояснил губернатор.

По его словам, большая часть сахарной свеклы уже доставлена на площадки переработки; в прошлом году край по этой культуре так же, как и по зерновым, установил рекорд - 1,1 млн тонн. В этом году ожидается, что рекорд будет повторен либо даже превышен. Глава региона также подчеркнул, что всю продукцию сельхозотрасли регион перерабатывает у себя.

Аграрная отрасль - одна из основных в Алтайском крае, регион называют житницей Сибири. Около 45% населения в крае живет в сельской местности. Алтайская пашня самая большая в стране - 6,5 млн гектаров.

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