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Задорнов: банк "Открытие" может выйти на прибыль через три-четыре года

Экономика и бизнес
18 октября, 14:46 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Глава ВТБ 24 считает, что возможное объединение банков потребует, как минимум, пару лет

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк "Открытие" может выйти на прибыль через три-четыре года, докапитализация кредитного учреждения может завершиться к концу 2017 года. Об этом заявил в среду в эфире телеканала "Россия 24" глава ВТБ 24 Михаил Задорнов, который возглавит "Открытие" после завершения работы в нем временной администрации.

"Докапитализация банка - это несколько месяцев, это короткий период времени, может быть, это даже возможно будет сделать до конца текущего года. По крайней мере, такой вариант есть", - сказал он.

"Дальше уже строительство бизнес-модели, ее определение. На самом деле, возможное объединение банков - это потребует, как минимум, пару лет. Затем для выхода на прибыль, я думаю, что это еще год-полтора. В целом, три-четыре года. Я говорю осторожно, это не только выбор бизнес-модели, это вывод на прибыль всей финансовой группы. Это потребует такой серьезной работы три-четыре года", - добавил Задорнов.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда. Банк России оценил объем средств, необходимый для докапитализации банка "ФК Открытие", в 250-400 млрд рублей.

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