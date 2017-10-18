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Трансферт из Фонда национального благосостояния в ПФР снизит дефицит госбюджета

Экономика и бизнес
18 октября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Это решение носит технический характер и не увеличивает расходы государства на выполнение социальных обязательств пенсионным фондом, отметили в ПФР

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Трансферт бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 650 млрд рублей снижает дефицит госбюджета в 2017 году и носит технический характер, сообщает в среду пресс-служба ПФР.

Ранее сообщалось, что Минфин до конца года будет направлять около 160 млрд руб. ежемесячно из ФНБ на покрытие дефицита ПФР.

"Одновременно с этим, по решению Минфина, поддержанному правительством РФ, трансферт на обязательное пенсионное страхование бюджету ПФР в размере более 650 млрд рублей, который сегодня закреплен за госбюджетом федеральным законом, будет осуществлен из ФНБ, а "высвободившиеся" в госбюджете средства государство потратит на другие цели, предусмотренные бюджетом, что даст снижение дефицита госбюджета в 2017 году", - говорится в пресс-релизе.

Это решение носит технический характер и не увеличивает расходы государства на выполнение социальных обязательств пенсионным фондом, добавили в ПФР.

В пенсионном фонде также отметили, что в текущем году совокупный размер трансферта в бюджет ПФР сократится более чем на 31 млрд рублей из-за роста доходов от страховых взносов.

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