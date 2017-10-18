Воронежские предприятия ОПК произвели гражданской продукции на 56 млрд руб.

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ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Воронежские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) произвели гражданской продукции на 56 млрд рублей в 2016 году. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в выступлении на военно-промышленной конференции "Диверсификация ОПК в сфере телекоммуникаций и связи", проходящей во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным в Воронеже.
"В регионе насчитывается 21 предприятие ОПК, наряду с обеспечением обороноспособности государства только за прошлый год группа этих предприятий произвела товаров на 56 млрд рублей, при этом темп роста [промышленного производства] составил 108% (рост на 8%)", - сказал Гордеев.
Он добавил, что на территории региона много перспективных проектов в ОПК, в том числе на концерне "Созвездие", и можно использовать их опыт по выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной продукции для гражданского сектора экономики.
В частности, в регионе заводы ОПК производят арматуру для нефтяных и газовых скважин, оборудование и программное обеспечение для сотовых сетей связи, цифровой радиосвязи, сетей связи для транспорта, сельскохозяйственное оборудования, медицинские приборы и бытовую технику.
Воронежский НИИ связи, на базе которого создан концерн "Созвездие", образован в 1958 году. Производит продукцию 89 направлений, в том числе военного, гражданского и двойного назначения, экспортирует ее в 25 стран.
В состав "Созвездия" входят 20 предприятий радиоэлектроники, в том числе НИИ, где работают выше 5,2 тыс. человек. Специализируется на разработке и создании высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных Сил и других спецформирований.