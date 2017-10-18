ЦБ к концу 2017 года определит самых "рисковых" страховщиков

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ЦБ планирует в рамках поведенческого надзора за страховщиками к концу 2017 года определить список самых проблемных с точки зрения жалоб клиентов компаний и проводить с ними превентивную работу по улучшению качества услуг. Об этом на страховой конференции сообщила начальник управления по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Анастасия Андросенко.
По ее словам, это будет дополнением к "реактивному" поведенческому надзору, то есть работе по уже имеющимся жалобам потребителей. Поведенческий риск-профиль будет базироваться на количестве жалоб, которые поступают на страховщика, и мерах, которые применяются в отношении страховой организации.
"Мы планируем к новому году отобрать топ самых рисковых компаний, и за этими компаниями осуществлять более пристальный надзор и пытаться решить проблемы как на уровне региона, на уровне компании, так и на уровне продукта и бизнес-процесса. Это более широкий и нетрадиционный подход, где часто будут применяться не меры реагирования, а более вариант "лайт" - встречи, рекомендательные письма и работа непосредственно с компанией, направленная на улучшение качества оказания услуг", - сказала Андросенко.