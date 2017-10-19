Выплаты "Росгосстраха" по ОСАГО на 70% выше среднего

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Росгосстрах" абсорбировал наибольшие убытки в секторе ОСАГО: средняя выплата компании по "автогражданке" в 1-м полугодии 2017 года была на 70% выше среднерыночной, в 2016 году - на 32%, в 2015 - на 20%. Это и обусловило отрицательный финансовый результат компании, говорится в исследовании страхового сектора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По данным АКРА, средняя выплата по ОСАГО Росгосстраха в первом полугодии 2017 года составила 97,9 тыс. руб. при среднем значении у его конкурентов 57,6 тыс. руб., в 2016 году - 73,9 тыс. руб. (в среднем без учета "РГС" - 56 тыс. руб.), в 2015 году 51, 8 тыс. руб. (в среднем без учета "РГС"- 43,2 тыс. руб). "Несмотря на то, что причины столь существенного отрыва средней выплаты "Росгосстраха" от среднерыночных показателей не до конца ясны, отрицательный финансовый результат компании во многом можно объяснить именно этим фактором", - пишут аналитики агентства. Напомним, убыток Росгосстраха по МСФО в 2016 году вырос в 6,6 раз до 33,3 млрд руб., в первом полугодии 2017 он составил 23,6 млрд руб.

Такой разрыв в средней выплате происходит на фоне того, что Росгосстрах в 2015-2016 году был лидером рынка ОСАГО (доля рынка - 35% и 24% соответственно), сейчас его доля сократилась до 11-12%. По расчетам АКРА, если бы средняя выплата "Росгосстраха" совпадала с показателями конкурентов, за последние полтора года страховщик сэкономил бы на выплатах около 42 млрд руб.

"Росгосстрах" показывает в отчетности выплаты, включая судебные, а остальные компании могут относить судебные выплаты на другие статьи, пояснили ТАСС в пресс-службе "Росгосстраха" (напомним, судебные расходы страховщиков, спровоцированные недобросовестными автоюристами, считаются главной причиной убыточности ОСАГО). Поэтому сравнивать данные одной компании со средними показателями по всему рынку не вполне корректно, считают там.

Рост средней выплаты в первой половине 2017 года в Росгосстрахе объясняют задержкой между продажей полисов в токсичных (убыточных) регионах, где "Росгосстрах" "удерживает свою долю от необоснованного роста" и урегулирования убытков по ним. С мая 2017 года в компании реализуется антикризисная стратегия по уменьшению убытков от ОСАГО, в том числе более эффективного противостояния мошенникам-автоюристам, напомнил представитель страховщика.

"Уже осенью 2017 года нам удалось снизить как число судебных исков (и соответственно выплат по ним), так и общую среднюю величину выплаты в текущем периоде", - добавил представитель компании. Несмотря на существенные убытки по ОСАГО, контрольный пакет "Росгосстраха" в 2017 году купил банк "Открытие" (сейчас контролирует 94% акций "Росгосстраха"), в итоге страховая компания в составе группы "Открытия" оказалась подконтрольной созданному ЦБ фонду консолидации банковского сектора, напомнили в АКРА.