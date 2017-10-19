Травников: "Сибантрацит" вдвое увеличит объем добычи угля в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших мировых производителей угля-антрацита новосибирская компания "Сибирский антрацит" планирует вдвое увеличить объем добычи. Об этом в четверг сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

"Я встречался с руководством и акционерами компании "Сибирский антрацит", они доложили мне о достаточно серьезных перспективных инвестиционных планах. В планах компании до 2020 года практически удвоить объемы добычи угля, в том числе пропорционально увеличить объемы с разрезов, которые расположены на территории Новосибирской области. Планируется также серьезное увеличение налоговых отчислений, и компания заявляет, что уже в следующем году они могут стать самым крупным налогоплательщиком на территории региона", - отметил Травников.

По словам врио губернатора, в ближайшее время совместно с "Сибантрацитом" решено разработать комплексною программу развития компании на территории Новосибирской области.

"Сибирский антрацит" добывает уголь наивысшего по международной шкале класса Ultra High Grade. Продукция в основном используется в металлургической промышленности, до 95% продаж осуществляется на экспорт. Как сообщается на сайте компании, за первое полугодие 2017 года "Сибирский Антрацит" добыл 3,4 млн тонн рядового антрацита.