Кабмин обновил состав набсовета Фонда содействия инновациям

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее обновленный состав наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям). Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Состав набсовета фонда утверждается кабмином на пятилетний срок; действующий состав был утвержден 28 июля 2011 года, а последние изменения были внесены 23 ноября 2012 года. Согласно новому документу, места в набсовете сохранили генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко (является председателем набсовета), инициатор создания фонда Иван Бортник, директор Института проблем химической физики РАН Сергей Алдошин, гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко, замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев, замглавы ФАС Андрей Цыганов.

При этом вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян, директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Филипп Габуния, замгендиректора Корпорации МСП Наталья Ларионова, Михаил Копейкин и Сергей Салихов покинули набсовет фонда. Их места заняли замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, предправления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, глава объединения предпринимателей "Опора России" Александр Калинин, замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников и директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере образован в феврале 1994 года постановлением правительства РФ как государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Основные задачи фонда - создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.