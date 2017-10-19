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Стоимость проезда по трассе "Санкт-Петербург - Москва" будет зависеть от участка

Экономика и бизнес
19 октября, 11:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, октября. /ТАСС

Представитель Росавтодора отметил, что "тарифы из расчета 1,5 рублей за километр не изменились"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Стоимость проезда по трассе М-11 между Санкт-Петербургом и Москвой будет зависеть от участка. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах.

"Тарифы из расчета 1,5 рублей за километр не изменились. Все, что декларировалось нами ранее. Безусловно, (цена будет зависеть от участков) под Петербургом, так и под Москвой тарифы, соответствующие мегаполису, несколько выше. На линейно-протяженном участке - обычный, стандартный, как на М4", - сказал он в рамках форума It's on road.

Ранее сообщалось, что проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по новой автотрассе М-11, которая будет полностью введена в строй в 2018 году, займет не более 5,5 часа. Общая протяженность новой платной дороги составит 669 км, разрешенная скорость на ней будет 130 км/ч. Строительство дороги продолжается.

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