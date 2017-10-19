Росатом сохраняет планы о вхождении консорциума турецких компаний в "Аккую" до конца года

АБУ-ДАБИ, 19 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" выстраивает свою работу с консорциумом турецких компаний, которые планируют получить 49% АЭС "Аккую", так, чтобы соглашение было подписано до конца этого года, как и планировалось ранее. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы настраиваем свою работу так, чтобы подписать соглашение до конца года. Однако это серьезное соглашение, имеющее целый ряд коммерческих аспектов, поэтому мы не будем торопить события в ущерб качеству экономических характеристик проекта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Проектная компания "Аккую Нуклеар" (100-процентная "дочка" Росатома) и консорциум турецких Cengiz, Kolin, Kalyon 19 июня 2017 г. подписали договор о вхождении в АЭС "Аккую" с долей в 49%. Первый заместитель генерального директора госкорпорации Кирилл Комаров в тот же день сообщил журналистам, что Росатом может закрыть сделку по продаже АЭС "Аккую" до конца 2017 г. Вхождению консорциума в проект должно предшествовать одобрение турецким правительством этой сделки, подготовка соответствующих юридических документов.

Сумма сделки компании не раскрывают.

Россия и Турция в 2010 г. подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС "Аккую". Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает возведение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.

"Аккую Нуклеар" - проектная компания, которая будет заниматься строительством и обслуживанием АЭС "Аккую". Компания уже получила лицензию на генерацию электроэнергии на 49 лет (до 15 июня 2066 г.). Строительство АЭС в Турции планируется начать в марте 2018 г.