ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. "Роснефть" будет наращивать работу с Индией по обмену активами, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на брифинге в ходе Х Евразийского экономического форума в Вероне.

"Мы будем наращивать эту работу [по сотрудничеству с Индией]. По линии обмена активов тоже будем наращивать", - сказал он.