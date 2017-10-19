Россия и ОПЕК разрабатывают платформу постоянного сотрудничества

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ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Россия и Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) разрабатывают платформу для долгосрочного сотрудничества, заявил на брифинге в рамках конференции Oil & Money в Лондоне генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
"По нашему мнению, эта платформа сотрудничества 24 стран (участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти - прим. ТАСС), возглавляемая Россией и Саудовской Аравией, должна быть постоянной. Это нужно для стабильного рынка, такой механизм уже разрабатывается. Больше пока ничего не могу сказать, но эксперты разрабатывают эту платформу", - сказал он .
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал работоспособными договоренности по сокращению добычи ОПЕК+ и выразил надежду на продолжение сотрудничества с партнерами по договору, в том числе по контролю за исполнением соглашения.
Он также выразил надежду на то, что принятые решения внесут вклад в общую стабилизацию цен на углеводороды, а также в возможность получения доходов в бюджеты стран, которые в значительной степени зависят от добычи нефти.
В конце 2016 г. ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, в том числе Россия, договорились сократить в первом полугодии 2017 г. среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн баррелей относительно уровня октября 2016 г. Россия, в частности, обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки.
В мае 2017 г. все участники соглашения договорились продлить его действие до апреля 2018 г. Квоты стран остаются прежними. Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.