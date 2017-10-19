Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы на 30% сократили расходы на проведение новогодних мероприятий

Экономика и бизнес
19 октября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По данным властей, стоимость новогодней программы в столице обойдется "дешевле чашки кофе в пересчете на каждого жителя"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Москвы на треть снизили расходы на проведение праздничных мероприятий, приуроченных к новому 2018 году. В пересчете на каждого жителя города стоимость праздничной программы составит 75 рублей, сообщил в четверг журналистам министр правительства Москвы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Общий бюджет всех новогодних и рождественских мероприятий - около 930 млн рублей, примерно на 30% меньше чем годом ранее. Туда входит организация сотен событий по всему городу, архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тыс. зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, 50 масштабных световых арт-объектов, проведение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий на 70 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", их украшение, техническое оснащение, обеспечение безопасности", - сказал он, пояснив, что сэкономить удалось благодаря накопленным за прошедшие годы арт-объектам и другим декоративным элементам.

По его словам, "Путешествие в Рождество" - крупнейший в Европе рождественский фестиваль. В прошлом году его площадки посетили 12,2 млн человек. Предстоящий фестиваль, по предварительным оценкам, принесет бюджету столицы более 5 млрд рублей налоговых доходов. "Прошлогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" дополнительно принес экономике Москвы 56 млрд рублей. Часть этих денег в виде налогов поступила в бюджет", - отметил Немерюк.

Он добавил, что стоимость новогодней программы в Москве обойдется "дешевле чашки кофе в пересчете на каждого жителя". "Если взять и поделить в расчете на каждого жителя, получится 75 рублей на человека - дешевле чашки капучино, учитывая среднюю стоимость по городу. Но если все же попытаться не делить, а приумножить, то получится большой городской семейный праздник, яркий и запоминающийся", - подчеркнул министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама