Власти Москвы на 30% сократили расходы на проведение новогодних мероприятий

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти Москвы на треть снизили расходы на проведение праздничных мероприятий, приуроченных к новому 2018 году. В пересчете на каждого жителя города стоимость праздничной программы составит 75 рублей, сообщил в четверг журналистам министр правительства Москвы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Общий бюджет всех новогодних и рождественских мероприятий - около 930 млн рублей, примерно на 30% меньше чем годом ранее. Туда входит организация сотен событий по всему городу, архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тыс. зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, 50 масштабных световых арт-объектов, проведение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий на 70 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", их украшение, техническое оснащение, обеспечение безопасности", - сказал он, пояснив, что сэкономить удалось благодаря накопленным за прошедшие годы арт-объектам и другим декоративным элементам.

По его словам, "Путешествие в Рождество" - крупнейший в Европе рождественский фестиваль. В прошлом году его площадки посетили 12,2 млн человек. Предстоящий фестиваль, по предварительным оценкам, принесет бюджету столицы более 5 млрд рублей налоговых доходов. "Прошлогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" дополнительно принес экономике Москвы 56 млрд рублей. Часть этих денег в виде налогов поступила в бюджет", - отметил Немерюк.

Он добавил, что стоимость новогодней программы в Москве обойдется "дешевле чашки кофе в пересчете на каждого жителя". "Если взять и поделить в расчете на каждого жителя, получится 75 рублей на человека - дешевле чашки капучино, учитывая среднюю стоимость по городу. Но если все же попытаться не делить, а приумножить, то получится большой городской семейный праздник, яркий и запоминающийся", - подчеркнул министр.