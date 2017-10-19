Реструктуризация госдолга позволит Ульяновской области сэкономить 350 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 19 октября. /ТАСС/. Ульяновская область сэкономит 350 млн рублей в 2018-2020 годах благодаря реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Об этом в четверг сообщила ТАСС министр финансов региона Екатерина Буцкая.

"По предварительной оценке, реструктуризация позволит в 2018-2020 годах сэкономить порядка 350 млн рублей. Регион будет тратить сэкономленные деньги в первую очередь на выполнения "майских" указов президента РФ", - сказала собеседница агентства.

Буцкая уточнила, что Ульяновская область рассчитывает реструктуризировать около 4,4 млрд рублей. "По состоянию на 1 октября 2017 года государственный долг Ульяновской области составляет 25,2 млрд рублей. Из них задолженность по бюджетным кредитам - 7,5 млрд рублей, или 30% от общего объема, по коммерческим кредитам - 17, 2 млрд рублей (69%), по государственным гарантиям - 0,2 млрд рублей (1%)", - добавила она.

Министр отметила, что с начала года долг вырос на 1,5 млрж рублей, за 2016 год - на 1,6 млрд рублей. Повышение долга, по словам Буцкой, обусловлено наличием дефицита бюджета. При этом долговая нагрузка региона, то есть соотношение долга к собственным доходам, остается на экономически безопасном уровне и составляет на сегодняшний день 68%. В 2017 году плановый показатель по расходам на обслуживание государственного долга составляет 1 млрд 893,5 млн рублей.

"Бюджетными кредитами финансировалось погашение ранее взятых коммерческих кредитов, бюджетные кредиты предоставлялись под 0,1% сроком на три года. Привлечение бюджетных кредитов на таких условиях значительно удешевляло стоимость обслуживания государственного долга", - уточнила Буцкая.

По ее словам, в целом полученные кредитные средства используются, например, на развитие инфраструктуры, на покрытие дефицита бюджета, на рефинансирование долговых обязательств.