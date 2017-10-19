Четыре новых резидента могут появиться в псковской ОЭЗ "Моглино" до конца года

МОСКВА,19 октября. /ТАСС/. Число резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино", расположенной в Псковской области, до конца текущего года может вырасти до 12 за счет четырех новых резидентов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областной администрации.

"На сегодня в ОЭЗ "Моглино" зарегистрировано восемь резидентов. Два из них - компании Nor-Maali и "Сибирский гостинец" - уже реализовали свои инвестпроекты и запустили производство. Еще шесть резидентов находятся в стадии проектирования проектов, и конца года количество резидентов ОЭЗ "Моглино" может вырасти до 12", - говорится в сообщении без уточнения деталей будущих производств.

Ранее сообщалось, что в 2017-2022 годах инвесторы намерены вложить в развитие псковской ОЭЗ "Моглино" более 1 млрд рублей - будут построены три предприятия в сфере пищевого и машиностроительного производства, которые обеспечат свыше 450 рабочих мест.

Группа компаний BioniQ планирует создать производство замороженных и сублимированных ягод, грибов и фруктов.

Предприятие "Экокабель" создаст предприятие мощностью до 3 тыс. километров кабельно-проводниковой продукции в месяц. Инвестиционный проект ООО "Завод Точлит" по строительству завода точного литья предусматривает до 5 тыс. тонн изделий из стали, чугуна, сверхпрочных и цветных сплавов, которые используются в машино-, автомобиле- и судостроении, а также в горнодобывающей отрасли, энергетическом и оборонном комплексах.

ОЭЗ производственно-промышленного типа "Моглино" расположена в 8 км от Пскова, завершить ее формирование планируют в 2026 году.

В целом площадка в 215 га предусматривает размещение порядка 40 резидентов с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей и созданием порядка 4 тыс. рабочих мест. По словам заместителя губернатора Сергея Перникова, на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области в настоящее время находятся 68 инвестпроектов с объемом инвестиций порядка 62 млрд рублей.