Врио главы Ивановской области потребовал ускорить выплату долгов рабочим завода "Автокран"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский потребовал ускорить процесс погашения долгов по зарплате перед работниками завода "Автокран", которые были накоплены прежним руководством предприятия. Об этом он сообщил во время посещения завода в четверг.
"Текущая зарплата на предприятии выплачивается, начала погашаться задолженность, которая была накоплена предыдущими владельцами. Но темпы мне кажутся недостаточными. Поэтому руководство компании взяло обязательства подготовить ускоренный график ликвидации задолженности по зарплате перед коллективом", - приводит слова Воскресенского пресс-служба областного правительства.
В свою очередь председатель совета директоров завода Игорь Кульган отметил, что уже на следующей неделе будет представлен график ускоренного погашения задолженности, ход исполнения которого будет контролироваться еженедельно.
Он добавил, что среди основных целей предприятия на ближайшие три года - вывод на рынок новой продукции, а также дозагрузка мощностей (в настоящее время составляет около 40%). Кроме того, в ближайшие три-пять лет завод намерен начать поставки не менее 30% продукции за рубеж.
Завод "Автокран", построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. Предприятие выпустило более 150 тыс. автокранов "Ивановец", которые были проданы в 70 стран мира.
В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год, а затем был признан банкротом. Кроме того, из-за финансовых трудностей более чем тысяча сотрудников завода не получили свои зарплаты. На экс-гендиректора завода завели уголовное дело за сокрытие денежных средств, с которых должны были уплачиваться налоги.
В мае 2017 года завод восстановил производство после длительного простоя, это произошло после достижения на Петербургском экономическом форуме в 2016 году договоренностей о создании схемы финансового оздоровления предприятия между властями региона и Сбербанком.
Новые инвесторы предприятия приняли на себя обязательства по выплате накопленных долгов, а также заявили, что до 2019 года завод начнет выпускать около 1,3 тыс. единиц продукции в год. В текущем году по плану он должен выпустить более 380 автокранов на шасси "КамАЗ", Урал и МАЗ.