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Путин назвал справедливой цену нефти более $50 за баррель

Экономика и бизнес
19 октября, 19:27 UTC+3

По словам главы государства, Россию она устраивает

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россию устраивает установившаяся в результате сделки ОПЕК+ цена на нефть в размере более $50 за баррель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя взаимодействие России и Саудовской Аравии.

"Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей - и цена держится стабильно за $50. Мы считаем, это справедливой ценой. Нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы", - сказал Путин.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Страны
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