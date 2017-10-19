Путин назвал справедливой цену нефти более $50 за баррель

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Россию устраивает установившаяся в результате сделки ОПЕК+ цена на нефть в размере более $50 за баррель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя взаимодействие России и Саудовской Аравии.
"Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей - и цена держится стабильно за $50. Мы считаем, это справедливой ценой. Нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы", - сказал Путин.