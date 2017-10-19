Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин надеется, что экономика РФ справилась с санкциями и падением цен на нефть

Экономика и бизнес
19 октября, 20:31 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Глава государства заметил, что четвертый квартал подряд российская экономика демонстрирует рост

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что экономика России справилась с влиянием на нее таких факторов, как низкие мировые цены на энергоносители и санкционное давление. Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Смотрите также

Путин назвал справедливой цену нефти более $50 за баррель

Сечин: слухи о "смерти" нефти преувеличены

Минфин ожидает снижения доходов бюджета РФ от экспорта нефти и газа в 2018 году

"Я надеюсь, мы прошли уже тот путь в нашей экономике, когда на нас действовало и падение цен на энергоносители, и ограниченное, но санкционное влияние", - сказал он.

Глава государства заметил, что четвертый квартал подряд экономика РФ показывает рост. "Я думаю, что в этом году у нас будет скромный, но все-таки значительный после падения и ухода "в минус" рост экономики в 2%", - сказал он.

Президент напомнил, что за всю историю России не было настолько низкого показателя инфляции, какой наблюдается сейчас - 3%. "Мы добились этого целеноправленной макроэкономической политикой", - заверил Путин. "У нас на минимальной отметке находится безработица - ниже 5%. У нас растут прямые инвестиции в основной капитал. У нас положительное сальдо торгового баланса", - отметил президент.

"Все это - макроэкономический базис и программа развития, связанная с поддержкой ключевых отраслей экономики, в том числе передовых, меняют структуру экономики", - заключил Путин. Об этом говорит и тот факт, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете растет, тогда как снижается доля нефтегазовых доходов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть Санкции в отношении России Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
6
Путин ответил анекдотом на вопрос о своих планах на выборы-2018
7
СК РФ подтвердил возбуждение дело о хищении денег у актера Этуша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама