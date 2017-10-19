Путин надеется, что экономика РФ справилась с санкциями и падением цен на нефть

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что экономика России справилась с влиянием на нее таких факторов, как низкие мировые цены на энергоносители и санкционное давление. Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Я надеюсь, мы прошли уже тот путь в нашей экономике, когда на нас действовало и падение цен на энергоносители, и ограниченное, но санкционное влияние", - сказал он.
Глава государства заметил, что четвертый квартал подряд экономика РФ показывает рост. "Я думаю, что в этом году у нас будет скромный, но все-таки значительный после падения и ухода "в минус" рост экономики в 2%", - сказал он.
Президент напомнил, что за всю историю России не было настолько низкого показателя инфляции, какой наблюдается сейчас - 3%. "Мы добились этого целеноправленной макроэкономической политикой", - заверил Путин. "У нас на минимальной отметке находится безработица - ниже 5%. У нас растут прямые инвестиции в основной капитал. У нас положительное сальдо торгового баланса", - отметил президент.
"Все это - макроэкономический базис и программа развития, связанная с поддержкой ключевых отраслей экономики, в том числе передовых, меняют структуру экономики", - заключил Путин. Об этом говорит и тот факт, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете растет, тогда как снижается доля нефтегазовых доходов.