В Казани начинается заседание российско-турецкой межправкомиссии

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово- экономическому сотрудничеству начнется в пятницу в Казани. Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности и торговли Татарстана.

"С 10:00 начнутся экспертные консультации и переговоры по согласованию итогового протокола пятнадцатого заседания комиссии", - сказали в ведомстве.

Консультации и переговоры по согласованию итогового протокола будут проходить до 21 октября, затем состоится непосредственно заседание комиссии, по итогам которого планируется подписание двусторонних документов. Ожидается, что с российской стороны в нем примет участие председатель российской части комиссии, министр энергетики РФ Александр Новак, с турецкой стороны - министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекчи, которые прибывают в Казань в пятницу.

Инвестиции Турции в Татарстан

Не случайно межправительственная комиссия проходит в Казани. По информации Агентства инвестиционного развития Татарстана, Турция занимает первое место по объему прямых инвестиций в республику. Среди крупных инвесторов - ряд предприятий, расположенных в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) - заводы компаний "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри" (деревообработка), "Хаят Кимья" (выпуск бумажной санитарно-гигиенической продукции), "Джошкуноз Алабуга" (производство штампованных деталей для автомобилей Ford), "Дизайн Рус" (производство полимерных труб) и другие.

Генконсул Турции в Казани Турхан Дильмач также сообщал, что общий объем турецких инвестиций в России составляет более 10 млрд долларов США. По его словам, "Татарстану удалось привлечь значительную часть данных капиталовложений" и "эта цифра соответствует примерно 25% всех иностранных инвестиций в Татарстане".

При этом в 2016 году товарооборот между Татарстаном и Турцией снизился на 40% к уровню предыдущего года до 215,5 млн долларов США, в 2015 году - 356 млн долларов США годом ранее. В первом полугодии 2017 года показатель превысил 144,1 млн долларов США.

Основными статьями экспорта из Турции в Татарстан являются каучук, резина и изделия из них, жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления, а также пластмассы. Турция же в основном поставляет в Татарстан средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства и тоже пластмассы.

Торговые отношения

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России и Турции по итогам 2016 года составил $15,84 млрд, в том числе российский экспорт - $13,7 млрд, импорт - $2,2 млрд.

В структуре российского экспорта в Турцию основная доля поставок приходится на минеральные продукты - 65%, металлы и изделия из них -19%.

Основные экспортные товары (свыше 87% всего объема экспорта): природный газ, нефтепродукты, полуфабрикаты из нелегированной стали, алюминий необработанный, уголь каменный, сырая нефть, отходы и лом черных металлов, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный и холоднокатаный, углеводороды ациклические, руды и концентраты железные, пшеница, масло подсолнечное.

Основные импортные товары: машины, оборудование и транспортные средства - 32%, продовольственные товары и сельхозсырье - 24%, текстиль, изделия из него, обувь - 17%, продукция химической промышленности - 11%. Активно развивается инвестиционное сотрудничество.

Совместные проекты

Министр энергетики Александр Новак ранее отмечал, что сейчас турецкий бизнес проявляет повышенный интерес к проектам с Россией на территории двух стран. По его словам, диалог с турецким бизнесом идет довольно легко, так как деловые круги двух стран имеют десятилетия опыта активных взаимоотношений.

Его коллега-министр из Турции также высоко отзывался о перспективах сотрудничества с Россией и указал на необходимость смягчения существующих барьеров между двумя странами. Нихат Зейбекчи признавал, что его страна хочет заключить соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), но не намерена нарушать соглашения европейского таможенного союза.

Зейбекчи при этом очень оптимистично высказывался о перспективах роста товарооборота между Россией и Турцией. По его словам "товарооборот двух стран в ближайшее время достигнет 26-27 млрд долларов, и этот показатель превысит аналогичные показатели в 2014-2015 годах".

Турецкий министр добавлял, что планирует завершить в этом году переговоры с Россией о режиме свободной торговли, и выступил за переход торговли с Россией на национальные валюты.

Судьба турецких помидоров

Одним из основных вопросов на межправкомиссии станет возможность снятия ограничений на поставку сельскохозяйственной продукции. Сопредседатель российско- турецкой межправкомиссии Александр Новак говорил, что четыре турецких предприятия получили разрешение на поставки помидоров на территорию России в объеме 50 тыс. тонн. Сейчас готовятся соответствующие изменения нормативно- правовой базы, чтобы начать поставки турецких томатов в Россию с 1 декабря.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 г. турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.

Как ранее заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев, Россия может предложить Турции возможность поставок помидоров в межсезонье, когда российские овощеводы не в состоянии с учетом погодных условий обеспечивать рынок овощами. При этом объемы поставок могут быть небольшими. До этого Новак говорил, что возвращение турецких томатов на российский рынок стороны рассмотрят в связке с вопросом допуска российских экспортеров мяса говядины и птицы на рынок Турции.

Позднее он сообщил, что Россия и Турция обсуждают допуск российских экспортеров мяса говядины и птицы на турецкий рынок. Этот вопрос также будет поднят в рамках заседания межправкомиссии в Казани 21 октября.

Новак также подчеркивал, что Россия и Турция должны снимать торговые барьеры для развития торгово- экономического сотрудничества. Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявлял, что Турция не возражает против импорта мяса из России, но не хочет считать его условием для снятия ограничений с поставок томатов.

До введения ограничений Россия являлась крупнейшим потребителем турецких томатов. На ее долю приходилось приблизительно 65% экспорта республики. В связи с этим Турция надеется, что российские власти в скором времени снимут существующий запрет, иначе страна может принять ответные меры. Предыдущая межправительственная комиссия состоялась в прошлом году в Стамбуле.