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Госдума приняла во II чтении законопроект об основаниях для отказа в валютных операциях

Экономика и бизнес
20 октября, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Документ призван предоставить финансовым организациям возможность отказывать клиентам в проведении операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий для уполномоченных банков перечень оснований для отказа в совершении валютных операций. Проект закона разработан правительством РФ для реализации дорожной карты по улучшению администрирования доходов бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам.

Сейчас при наличии необходимых документов, собранных для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в ее проведении только в случае, если есть подозрения, что операция совершается ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Законопроект призван предоставить финансовым организациям возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства России.

Проект документа также вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и устанавливает штрафные санкции за проведение незаконных валютных операций. Штрафы в кратном размере или в виде пени будут применяться только к юридическим лицам и гражданам, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Должностные лица будут подвергаться штрафу в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а за повторное совершение такого правонарушение - дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Ко второму чтению документа одобрена поправка, согласно которой об отказе в осуществлении валютной операции должно быть сообщено в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.

Документ призван улучшить контроль за бюджетными доходами, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства и сократить количество незаконных валютных операций. Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения позволят пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества юрлиц для осуществления противоправной деятельности, отмечается в пояснительной записке к проекту документа.

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