"Криогаз" намерен запустить завод СПГ в Калининградской области в конце 2018 года

АРХАНГЕЛЬСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Криогаз" (входит в группу Газпромбанка) планирует запустить завод по сжижению природного газа (СПГ) мощностью 150 тыс. тонн в Калининградской области к концу 2018 года. Об этом в пятницу сообщил заместитель гендиректора ЗАО "Криогаз" по перспективному развитию Константин Медведев на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске.

"Сейчас активно идет работа по строительству завода в Калининграде. Это наш основной пилотный проект, мы строим его для себя. Мощность - 150 тыс. тонн в год. Пуск планируется к концу следующего года", - сказал Медведев.

Как указано на сайте Фонда развития промышленности, в Калининградской области "Криогаз" реализует инвестиционный проект "Строительство комплекса по сжижению природного газа с автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией". Министерство промышленности и торговли РФ включило его в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Стоимость проекта - 2,2 млрд руб. Компании выделена субсидия в 72 млн рублей.

Кроме этого, отметил Медведев, компания реализует проект по строительству завода по сжижению природного газа в Карелии. На текущий момент решены проблемы с земельным участком и предпроектными исследованиями.

"Фактически сейчас мы ждем подписания контрактов на отгрузки. К сожалению, сейчас нам не хватает потребителей", - уточнил Медведев.

ЗАО "Криогаз" имеет заводы по сжижению газа в регионах Северо-Запада. Газпромбанку принадлежит 100% акций компании.