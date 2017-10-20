Чижов: разногласия в ЕС по мандату на переговоры по Nord Stream - 2 не помешают проекту

ВЕРОНА /Италия/, 20 октября. /ТАСС/. Разногласия в Евросоюзе по мандату Еврокомиссии на переговоры по газопроводу "Северный поток - 2" (Nord Stream - 2) не помешают реализации проекта, заявил ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Нет [не затянет реализацию проекта]. Это, наоборот, облегчит. Потому что этот мандат никому не нужен - участникам проекта. Как раз затея с получением мандата - это был бы тормоз в реализации этого проекта", - сказал Чижов в кулуарах Евразийского форума в Вероне.

19 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после завершения первого рабочего заседания саммита ЕС заявил, что между странами ЕС "нет консенсуса о предоставлении Еврокомиссии мандата на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток - 2". Он подчеркнул, что не ожидает достижения такого компромисса "в течение ближайших месяцев".

Мандат на "Северный поток - 2" Еврокомиссия 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток - 2". 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение. По словам замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия намерена провести переговоры с Россией для выработки межправительственного соглашения, которое бы гарантировало соответствие этого документа "международным и европейским энергетическим нормами". Под этими принципами подразумеваются прозрачность в функционировании газопровода, недискриминационное тарифообразование, обеспечение независимым компаниям доступа к трубопроводу, а также обеспечение независимости оператора будущего газопровода. Морская часть "Северного потока - 2" проходит по нейтральным водам, не находится на территории Евросоюза и не подпадает под действие дискриминационного для России Третьего энергопакета ЕС. Именно поэтому Еврокомиссия добивается права заключить с РФ межправительственное соглашение, в которое она хотела бы включить основные принципы Третьего энергопакета (в частности, юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей). Сам Шефчович неоднократно заявлял, что Еврокомиссия считает проект "Северного потока - 2" политизированным, направленным на усиление зависимости Европы от дешевого российского газа, а также на лишение стран Восточной Европы и Украины доходов от российского газового транзита. О проекте Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".