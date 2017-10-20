Эксперт: почти треть рабочих мест через пять лет будет роботизирована

РИМ, 20 октября. /ТАСС/. Мировой рынок труда вступает в новую эру, и через пять лет 33% рабочих мест будут роботизированы. Об этом заявил в пятницу, выступая на Х Евразийском экономическом форуме, президент специализированной компании EY (Ernst&Young) Донато Иаковоне.

"Цифровые трансформации экономической системы влияют на рынок труда. Через пять лет 33% работ будут выполнять роботы, а к 2025 число роботизированных рабочих мест достигнет 75%. От того, как мы будет использовать эти возможности, зависит успех как частных, так и государственных компаний", - сказал эксперт.

19 октября в Вероне начал работу юбилейный X Евразийский экономический форум, который ежегодно собирает видных политиков и крупнейших предпринимателей России, Италии, а также из других стран. Организаторами делового события выступают ассоциация "Познаем Евразию" и фонд "Росконгресс" при поддержке Петербургского международного экономического форума.

Тема юбилейного форума - "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте".