ЦБ сократит 9 тыс. рабочих мест до конца 2019 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует до конца 2019 года сократить почти 9 тыс. рабочих мест в рамках реинжиниринга (внутренних преобразований). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский.

"Два года назад в банке было 60 тысяч сотрудников, сейчас - 52,4 тысячи, после завершения первой и второй волн реинжиниринга будет 43,5 тысячи, волны должны завершиться до конца 2019 года", - сказал он.

Как следует из закупочной документации регулятора, ЦБ планирует сократить в следующем году 5230 сотрудников. Ранее сообщалось, что регулятор в рамках оптимизации численности персонала в 2016 году сократил 8% сотрудников, или 4,7 тыс. человек. На начало 2017 года численность персонала Банка России составляла 54,7 тыс. единиц. Реорганизация коснулась в первую очередь центрального аппарата.