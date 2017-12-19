Кудрин оценил рост экономики РФ в 2018 году на уровне 1,5-2%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прогнозирует рост экономики России в 2018 году на уровне 1,5-2%. Об этом Кудрин сообщил в кулуарах конференции Высшей школы экономики.

"Мы исходим из более фундаментальных факторов. В условиях отсутствия или замедленных структурных реформ я скажу, что следующий год останется где-то на уровне этого по экономическому потенциалу. <...> Мы ждем 1,5-2% [ВВП]", - сказал он.

Говоря о прогнозе на 2017 год, Кудрин отметил, что его прогноз остается неизменным - рост на 1,8% ВВП.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Банк России прогнозирует темпы роста экономики РФ в 2018 году в диапазоне 1,5-2%. В предыдущем базовом сценарии регулятор прогнозировал рост ВВП в диапазоне 1-1,5%. По итогам 2017 года ЦБ ожидает, что рост ВВП будет ближе к нижней границе прогнозного интервала в 1,7-2,2%.