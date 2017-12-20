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Курс биткойна за сутки упал на 13%

Экономика и бизнес
20 декабря, 4:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

По последним данным, стоимость биткойна составляет $16,52 тыс.

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 20 декбаря. Курс биткойна на бирже Coinmarketcap за последние 24 часа упал на 13,05%, до $16,52 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на 04:30 мск.

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При этом 16 декабря криптовалюта установила исторический максимум, продемонстрировав рост на 8,2% и преодолев отметку в $19 тыс.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

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