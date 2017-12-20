В Тульской области обнулили налоги на прибыль и имущество для резидентов ТОР

ТУЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Тульской области на пять лет освобождаются от уплаты налога на прибыль и имущество. В последующие после этого пять лет для предприятий будут действовать пониженные налоговые ставки, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Алексей Дюмин 20 декабря подписал закон, который вводит нулевые ставки по налогам на прибыль и имущество для резидентов ТОР. Преференция будет действовать в течение пяти лет с момента получения предприятиями первой прибыли или приобретения имущества", - говорится в сообщении.

Этим же законом определено, что в последующие пять лет резиденты будут платить налог на прибыль по пониженной ставке - 10%.

"В отношении налога на имущество предусмотрена другая схема: на шестой и седьмой годы ставка не превысит 1,1%, с восьмого по десятый годы - 1,5%", - отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года комиссия Минэкономразвития РФ одобрила создание ТОР в городе Ефремове Тульской области. До конца 2018 года власти региона планируют организовать ТОР в моногородах Алексин, Ефремов, Белев и Суворов.