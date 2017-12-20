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СМИ: Audi отзовет 330 тыс. машин из-за угрозы перегрева в системе отопления

Экономика и бизнес
20 декабря, 18:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, декабря. /ТАСС

Отзыв касается моделей A4, A5 и Q5, произведенных с 2011 по 2015 годы и проданных на немецком рынке

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БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Немецкий автопроизводитель Audi отзовет 330 тыс. машин в Германии из-за вероятности перегрева в системе дополнительного отопления. Об этом сообщило в среду издание FOCUS online со ссылкой на представителя компании.

Отзыв касается моделей A4, A5 и Q5, произведенных с 2011 по 2015 годы и проданных на немецком рынке. К настоящему моменту зарегистрировано несколько десятков случаев перегрева, которые привели к появлению запаха гари в салоне. Никто при этом не пострадал, пишет FOCUS Online.

В Audi собираются заменить детали в системе отопления отозванных автомобилей и обновить программное обеспечение.

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