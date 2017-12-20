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РЖД: французские компании интересуются участием в проекте ВСМ "Евразия"

Экономика и бизнес
20 декабря, 18:19 UTC+3

По словам первого заместителя гендиректора компании Александра Мишарина, пока они готовы участвовать технологиями

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Французские компании интересуются участием в проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия", сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"По "Евразии" очень заинтересовались французы. Мы с SNCF (Национальная компания французских железных дорог - прим. ТАСС) обсуждаем, Bouygues", - сказал он.

По его словам, пока они готовы участвовать технологиями. Мишарин напомнил, что во Франции уже существует ВСМ до границы с Германией, а "Евразия" предполагает маршрут из Германии в Китай.

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