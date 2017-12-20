РЖД: французские компании интересуются участием в проекте ВСМ "Евразия"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Французские компании интересуются участием в проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия", сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

"По "Евразии" очень заинтересовались французы. Мы с SNCF (Национальная компания французских железных дорог - прим. ТАСС) обсуждаем, Bouygues", - сказал он.

По его словам, пока они готовы участвовать технологиями. Мишарин напомнил, что во Франции уже существует ВСМ до границы с Германией, а "Евразия" предполагает маршрут из Германии в Китай.