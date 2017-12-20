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СМИ: Apple позволит разработчикам создавать единые приложения для iOS и macOS

Экономика и бизнес
20 декабря, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

По данным источников Bloomberg, нововведение даст возможность использовать единую версию приложения на всех устройствах

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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ТАСС, 20 декабря. Компания Apple предоставит разработчикам программного обеспечения (ПО) возможность создавать единые приложения, которые будут работать на мобильных и компьютерных устройствах компании одновременно. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Сейчас разработчикам ПО приходится создавать по две версии своих приложений: для iOS, операционной системы установленной на телефонах и планшетах Apple, и для macOS, используемой на стационарных компьютерах и ноутбуках. По данным источников Bloomberg, нововведение, которое компания разрабатывает в рамках секретного проекта "Марципан", даст возможность использовать единую версию приложения на всех устройствах. Такое изменение, отмечает агентство, будет удобным и для пользователей, поскольку обновления для многих приложений в macOS появляются позже, чем для их мобильных аналогов.

Компания, по данным Bloomberg, может представить новые возможности своей программной платформы на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple летом. При этом остается неясным, будут ли также объединены онлайн-магазины по продаже приложений для устройств с iOS и macOS.

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