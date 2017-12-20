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В Венесуэле заявили, что за последние четыре года ВВП страны упал более чем на 30%

Экономика и бизнес
20 декабря, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Ранее Экономическая комиссия по Латинской Америке и Карибского бассейна сообщила, что по итогам 2017 года прогнозирует снижение ВВП страны на 9,5%

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Венесуэльская экономика с 2013 года сократилась на 34%. Такую оценку дал в среду в эфире телеканала Globovision глава подкомитета по финансовой и налоговой политике Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Рафаэль Гусман.

"Мы входим в гиперинфляцию, о чем не раз уже заявляли, - сказал депутат. - За последние четыре года ВВП Венесуэлы упал на 34%". По мнению Гусмана, речь идет о "невиданном" спаде, и "ни в одной стране мира нет такого разрушения производства". Депутат отметил, что в других странах региона - Перу, Колумбии и Панаме, рост ВВП за указанный период составил от 12% до 24%.

Ранее в этом месяце Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) сообщила, что по итогам текущего года прогнозирует снижение ВВП Венесуэлы на 9,5%. При этом, согласно ее оценкам, с 2013 года по 2017 год ВВП Боливарианской Республики сократился на 31,9%. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, ВВП Венесуэлы в текущем году упадет на 12%, а в 2018 году - на 6%.

Хосе Герра, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи, полагает, что из-за действий властей, в частности, эмиссии необеспеченных денег, инфляция по итогам этого года превысит 2000%. В МВФ полагают, что в 2017 году рост потребительских цен в стране ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 году - уже 2349,3%.

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Политический кризис в Венесуэле
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