"Алроса" снизила план по добыче алмазов на 2018 год на 6,7%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" планирует произвести в 2018 году алмазов в объеме 36,6 млн карат, что на 6,7% меньше плановых показателей 2017 года (39,3 млн). Об этом сообщил в Якутске по итогам совещания глава компании Сергей Иванов.

"Цифры по сравнению с 2017 годом будут лучше, несмотря на то, что мы незначительно снижаем уровень добычи в связи с событиями на руднике "Мир". Ожидается, что выпадающие объемы будут компенсироваться за счет увеличения алмазодобычи на других месторождениях без какого-либо влияния на дополнительные инвестиции", - отметил он, добавив, что добыча в следующем году планируется на уровне 36,6 млн карат.

Иванов также заявил, что следующий год будет "стабильным для развития компании с точки зрения геологоразведки, форсированного поиска и открытия новых месторождений". "У нас хорошие результаты по месторождениям в Анголе", - добавил он.

По словам топ-менеджера, он не ожидает роста затрат компании благодаря реализации программы повышения операционной эффективности.

Мощность рудника "Мир" компании "Алроса" составляет 1 млн тонн руды в год, на его долю приходилось примерно 11% годовой добычи алмазов "Алросы". Авария на руднике произошла 4 августа 2017 года - тогда вода из карьера затопила шахту, 143 человека спаслись, 8 человек погибли. В 2018 году компания не будет вести добычу алмазов на руднике.