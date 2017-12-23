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Трутнев предложил наложить дисциплинарное взыскание на глав Минтранса и Росавиации

Экономика и бизнес
23 декабря, 13:45 UTC+3

Вице-премьер назвал в качестве причины наказания проблемы с финансированием аэропортов Дальнего Востока

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Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев

Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву наложить дисциплинарное взыскание на глав Минтранса и Росавиации за проблемы с финансированием аэропортов Дальнего Востока.

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"Завершено служебное расследование по факту недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. Комиссия пришла к выводу, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны Минтранса. По результатам работы комиссии я направил председателю правительства служебную записку с просьбой рассмотреть возможность наказания министра транспорта и руководителя Росавиации. По Росавиации я предложил неполное служебное соответствие, по (главе Минтранса Максиму) Соколову, наверное, премьер-министр сам примет решение", - сообщил Трутнев ТАСС.

В начале декабря полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил провести служебное расследование по факту недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. "Я дал поручение провести служебное расследование. Очень хорошо помню, как развивалась эта ситуация: представители Минтранса сообщили, что деньги выделены, проекты разработаны, но госэкспертизу не прошли. На вопрос, почему не прошли, отвечают: экспертиза сочла, что они плохо разработаны, не соответствуют требованиям законодательства РФ <...> ", - сказал Трутнев.

Он также сообщил, что по данному факту уже приняты кадровые решения. "Я поручил руководителям уволить людей, которые в этом виноваты. Двух заместителей руководителя Росавиации уволили", - отметил он, добавив, что проблема с потерянными средствами остается.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выяснить причины недоведения средств до аэропортов Дальнего Востока. В 2013 году по государственным федеральным целевым программам на развитие аэропортового хозяйства было выделено 106,1 млрд рублей, из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а зачастую госэкспертиза не принимала эти проекты. В результате деньги перераспределись, аэропорты не были построены или реконструированы. Речь идет о 40 аэропортах на Дальнем Востоке, а также о 15 пунктах пропуска, расположенных на юге Дальнего Востока на границе с Китаем, которые сегодня остаются узким местом в развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР.

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