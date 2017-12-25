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Фонд развития технологий с капиталом 10 млрд рублей планируют создать на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
25 декабря, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС

Средства фонда пойдут на развитие высокотехнологичных и инновационных проектов через посевное и венчурное финансирование

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с "Роснано" и Российской венчурной компанией планирует создать "Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий" с общим капиталом в 10 млрд рублей. ФРВД вложит в этот проект 1,7 млрд рублей из указанной суммы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

В Москве состоялось заседание правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Во встрече приняли участие представители федеральных и региональных властей.

"На заседании комиссии одобрено участие ФРДВ (совместно с "Роснано" и РВК) в создании "Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий", который займется привлечением капитала в высокотехнологичные предприятия на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Деньги нового фонда направят в перспективные, высокотехнологичные и инновационные проекты через посевное и венчурное финансирование, отмечается в документе.

Ранее в марте руководитель Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков сообщил, что ФРВД совместно с "Роснано" и Российской венчурной компанией планировали создать Фонд развития высоких технологий Дальнего Востока с начальным капиталом в 4,5-5 млрд рублей.

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