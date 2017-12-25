Концерн "Россиум" получил одобрение британских властей на покупку Otkritie Capital

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Британский регулятор FCA одобрил сделку по покупке концерном "Россиум" Романа Авдеева (основной акционер Московского кредитного банка) инвестиционной компании Otkritie Capital International Limited, зарегистрированной в Лондоне, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"Факт одобрения сделки подтверждаем", - сообщили в пресс-службе.

О готовящейся сделке "Россиум" объявил в начале сентября. Тогда концерн заявлял, что деньги на приобретение Otkritie Capital получит за счет увеличения капитала на 26 млрд рублей. Из этой суммы 10 млрд рублей должна была внести компания Lunaray Investments Николая Каторжнова, который до 2016 года курировал инвестиционный бизнес группы "Открытие". Точную сумму сделки стороны не раскрывали. "Россиум" заявлял, что покупка Otkritie Capital укрепит позиции на инвестиционном рынке.

Otkritie Capital была основана в 2007 году и принадлежит "Открытие холдингу". О продаже Otkritie Capital стало известно примерно через неделю после того, как Банк России объявил о санации банка "ФК Открытие", который также входил в "Открытие холдинг".