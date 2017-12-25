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Суд признал недействительным списание со счета в Татфондбанке 324,5 млн рублей

Экономика и бизнес
25 декабря, 21:42 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, декабря. /ТАСС

По оценке временной администрации, отрицательный капитал Татфондбанка составил 118,3 млрд рублей

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КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана признал недействительным списание 324,5 млн рублей со счета ООО "Интегстрой" (ранее ООО "Ак Барс - Техника") в Татфондбанке. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Татфондбанка, признанного банкротом.

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"Конкурсным управляющим 5 июля 2017 года в Арбитражный суд Республики Татарстан подано заявление о признании недействительными банковских операций, совершенных 13 и 14 декабря 2016 года по списанию со счета ООО "Ак Барс - Техника", открытого в банке, денежных средств в общем размере 324,5 млн рублей в счет погашения задолженности по кредитным договорам от 11 декабря 2014 года, заключенных между Банком и ООО "Ак Барс - Техника". Определением Арбитражного суда Республики Татарстан <...> заявление конкурсного управляющего удовлетворено, банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления обязательств ООО "Интегстрой" перед банком по указанным кредитным договорам на общую сумму 324,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года, позже Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом. Отрицательный капитал Татфондбанка, по оценке временной администрации, составил 118,3 млрд рублей. Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 года Татфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе РФ.

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